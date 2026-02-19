Homem morre após choque em canteiro de obras no aeroporto de Guarulhos

Homem morre após choque em canteiro de obras no aeroporto de GuarulhosBreno Esaki/Agência Saúde

Um homem de 26 anos morreu na quarta-feira (18) após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um canteiro de obras no Aeroporto Internacional de Guarulhos, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
De acordo com o órgão estadual, o trabalhador realizava um serviço de travessia de cabos quando acabou encostando em um fio de alta tensão.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a concessionária GRU Airport afirmou que o profissional "realizava manutenção em rede aérea em via pública" e que ele era um prestador de serviços externo, que não trabalhava para o aeroporto nem para seus cessionários.
Por meio de nota, a concessionária lamentou o fato, disse que se solidariza com os familiares e informou “que as autoridades competentes foram acionadas para prestar o atendimento e investigar as causas da fatalidade”.
O caso é investigado como morte suspeita pela 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto (Deatur), em Guarulhos.
