Levantamento é da Autoridade Portuária de Santos (APS) e foi divulgado nesta quinta-feira, 19 - Divulgação

Publicado 19/02/2026 14:03

O Porto de Santos (SP), o maior da América Latina, movimentou recorde de 12,7 milhões de toneladas de cargas em janeiro de 2026. O número é 9,5% maior em comparação com igual mês de 2025 (11,6 milhões de t) e 6,8% maior que o recorde anterior (2024, quando foram 11,9 milhões de t). Em contêineres, o resultado também é histórico: foram 467 mil TEU (medida padrão internacional utilizada para calcular a capacidade de carga em navios), marca 1,4% maior ante janeiro de 2024 e melhor resultado para o mês.

O levantamento é da Autoridade Portuária de Santos (APS) e foi divulgado nesta quinta-feira, 19.

Conforme comunicado da APS, empresa pública, vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos, janeiro é, historicamente, o mês do ano de menor movimentação de cargas, por causa de fatores climáticos e mercadológicos. No entanto, "2026 começou com marcas históricas".

Os recordes de janeiro de 2026 foram puxados mais uma vez pelo agronegócio. Os destaques foram o açúcar, que reverte a tendência de queda observada em 2025 e registra no mês crescimento de 36,8% em relação ao ano anterior, com embarque de 1,57 milhão de toneladas.

O complexo soja (grãos e farelo), com disponibilidade do produto e demanda externa aquecida, teve aumento de 79,6% em relação a 2025, com embarque de 1,56 milhão de toneladas.

A movimentação de contêineres cresceu de 460.786 TEU em janeiro de 2024 para 467.223 neste ano. O número de atracações foi de 446, aumento de 2,5% em relação a janeiro de 2025 (quando foram 435 atracações). A participação de Santos na corrente comercial brasileira teve leve recuo em relação ao fechamento do ano de 2025, de 29,6% para 29,5%.

O presidente da APS, Anderson Pomini, disse no comunicado: "acabamos de receber do governo do presidente Lula a aprovação da ampliação da área do Porto de Santos, o que vai garantir que os recordes continuem sendo quebrados".