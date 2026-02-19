Kléber Cabral deu entrevistas criticando a operação da Polícia FederalAgência Senado
Moraes manda presidente da Unafisco depor após críticas a operação
Servidores são acusados de acessar ilegalmente dados de ministros
Como um celular resgatado do esgoto ajudou a polícia a esclarecer morte de corretora em GO
Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi atacada pelo síndico Cléber Rosa de Oliveira no subsolo do condomínio onde morava em Caldas Novas
X retira postagem de intolerância religiosa após ação da AGU
Plataforma é acionada por disseminação de conteúdo ilegal
Aeronave pousa em Guarulhos segundos antes de outro avião decolar da mesma pista
Latam informou que avião recebeu autorização da torre de controle
Líder do União-PP ameaça não apoiar PL ao governo de Santa Catarina por excesso de candidatos ao Senado
Disputa pode comprometer planos de reeleição de Jorginho Melo
Depoimento de Vorcaro vira disputa entre CPMI e Comissão do Senado
Presidente da CAE, Renan Calheiros, denuncia tentativa de esvaziar os trabalhos do seu colegiado
