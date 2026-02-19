Postagem foi retirada após a AGU acionar a plataforma X (antigo Twitter) - Unsplash

Postagem foi retirada após a AGU acionar a plataforma X (antigo Twitter) Unsplash

Publicado 19/02/2026 20:05

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta quinta-feira, 19, em Brasília, que a rede social X (antigo Twitter) removeu uma postagem com conteúdo de intolerância religiosa contra judeus e mulçumanos.



A postagem foi retirada após a AGU acionar a plataforma extrajudicialmente e comunicar a disseminação de conteúdo ilegal. A mensagem foi motivada por uma reportagem jornalística que tratava do crime de injúria racial cometido contra uma pessoa muçulmana em Barueri, no interior de São Paulo.



Limites de liberdade de expressão

O usuário denunciado escreveu que "temos de cortar o mal pela raiz, seja judeu ou muçulmano”. Pelo entendimento da AGU, a mensagem extrapolou os limites de liberdade de expressão e não pode servir de salvaguarda para a prática criminosa.



No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as plataformas que operam as redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. A responsabilização ocorrerá se as empresas não retirarem do ar o conteúdo ilegal após receberem uma notificação extrajudicial dos envolvidos.