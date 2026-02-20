Militares conseguiram resgatar a idosa, que deixou o poço consciente - Corpo de Bombeiros / Reprodução

Publicado 20/02/2026 09:20

Uma idosa, de 66 anos, caiu, nesta quinta-feira (19), em uma cisterna desativada de 13 metros, em sua residência, em Padre Carvalho, Minas Gerais. O cachorro da vítima tentou chamar a atenção de pessoas até o local para conseguir ajuda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 18h. No local, os militares verificaram que a idosa havia caído na cisterna de aproximadamente 13 metros de profundidade.

A mulher havia saído de casa para visitar a irmã, que mora nas proximidades. Com a demora no retorno, os familiares passaram a procurar a idosa, inicialmente sem sucesso. Até que perceberam um comportamento incomum do cachorro, que ia repetidamente até o local do poço.

A irmã se dirigiu ao local e encontrou a vítima gritando por socorro, momento em que acionou o Corpo de Bombeiros. Os militares conseguiram resgatar a idosa, que deixou o poço consciente, mas queixando-se de fortes dores no braço direito.

Ela foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Montes Claros, onde permaneceu sob cuidados médicos.

