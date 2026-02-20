Militares conseguiram resgatar a idosa, que deixou o poço conscienteCorpo de Bombeiros / Reprodução
Idosa cai em cisterna de 13 metros e é salva após cachorro alertar familiares
Mulher foi resgatada consciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital
Defesa pede a Moraes para Bolsonaro receber tratamento com estímulos elétricos no crânio
Segundo a petição, o tratamento é feito por meio de clipes auriculares bilaterais, com sessões de 50 minutos a uma hora, enquanto o paciente permanece em repouso consciente
Anvisa apreende lotes falsos de Mounjaro e proíbe 'chip da beleza' com Nesterone
Decisões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e constam nas Resoluções-RE nº 641 e nº 642
STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
Militares foram condenados por omissão na contenção dos atos golpistas
Presidente da Unafisco presta depoimento à PF como investigado
Kleber Cabral foi convocado após criticar operação da Polícia Federal
Júri popular de policiais réus por morte de Gritzbach será em junho
Morto tinha assinado acordo de delação premiada com o MP
Vorcaro confirma que não irá depor na CPMI do INSS
Ausência está amparada em decisão de ministro do STF
