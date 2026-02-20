Jair BolsonaroFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro
Papudinha tem estrutura para atender ex-presidente, afirma Gonet
Júri popular de réus pelo assassinato de Mãe Bernadete começa na terça
Líder quilombola foi morta em casa com 25 tiros em agosto de 2023
STF formaliza ação que tornou Eduardo Bolsonaro réu na Corte
Processo aberto ontem tem o ministro Alexandre de Moraes como relator
Adolescente relata ter sido vítima de assédio sexual em unidade da Fundação Casa
Caso teria ocorrido em 20 de dezembro e foi relatado para a equipe psicossocial da unidade em 23 de janeiro
Lula diz que Trump 'age como se estivesse em um programa de TV’, mas no privado é 'tranquilo'
Presidente também afirmou que prisão de Maduro é inaceitável e que ele deve ser julgado na Venezuela
Justiça de SP rejeita ação de Datena contra Pablo Marçal por falas em live
Juiz entendeu que declarações ocorreram em contexto de embate eleitoral e não configuraram dano moral
