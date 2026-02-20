Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Reprodução/ redes sociais
STF formaliza ação que tornou Eduardo Bolsonaro réu na Corte
Processo aberto ontem tem o ministro Alexandre de Moraes como relator
Adolescente relata ter sido vítima de assédio sexual em unidade da Fundação Casa
Caso teria ocorrido em 20 de dezembro e foi relatado para a equipe psicossocial da unidade em 23 de janeiro
Lula diz que Trump 'age como se estivesse em um programa de TV’, mas no privado é 'tranquilo'
Presidente também afirmou que prisão de Maduro é inaceitável e que ele deve ser julgado na Venezuela
Justiça de SP rejeita ação de Datena contra Pablo Marçal por falas em live
Juiz entendeu que declarações ocorreram em contexto de embate eleitoral e não configuraram dano moral
STF: André Mendonça manda Alcolumbre entregar dados de Vorcaro à CPMI do INSS
Decisão reconsidera entendimento anterior de Toffoli sobre documentos sigilosos
Papa Leão XIV nomeia novos bispos para arquidiocese de São Paulo; saiba quem são
Dom Márcio Antonio Vidal de Negreiros e dom Celso Alexandre são naturais do interior de SP e tiveram atuações marcantes em paróquias de várias regiões do estado
