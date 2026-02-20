Governador do DF, Ibaneis RochaReprodução: redes sociais
Câmara do DF arquiva pedidos de impeachment contra Ibaneis por caso Master
Representações foram apresentadas por partidos de oposição após revelação sobre tratativas entre governador e Daniel Vorcaro
Câmara do DF arquiva pedidos de impeachment contra Ibaneis por caso Master
Representações foram apresentadas por partidos de oposição após revelação sobre tratativas entre governador e Daniel Vorcaro
CNU 2025: Listas de classificação de aprovados são divulgadas
Confirmação obrigatória de interesse na vaga começa no sábado
Avião da Latam que ia de Guarulhos para Portugal aborta decolagem após motor superaquecer
Passageiros foram desembarcados e reacomodados pela companhia
Começam inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026
Programa do MEC vai conceder até 12 mil bolsas de R$ 1.050 mensais a alunos de cursos presenciais de formação docente
Homem é espancado com pedradas na cabeça após discussão por maço de cigarros em BH
Vítima, de 44 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico e está em estado gravíssimo
Vídeo: Mulher de Ramagem alega perseguição após ordem para trabalho presencial
Procuradora está nos EUA há cinco meses com o ex-deputado federal, considerado foragido da Justiça brasileira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.