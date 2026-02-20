Prazo para manifestar interesse começa as 10h deste sábado (21)Tomaz Silva / Agência Brasil
Listas gerais
Os dados publicados são número de inscrição; nota final ponderada; ordem de classificação na ampla concorrência; classificações nas modalidades de reserva de vagas, quando aplicável (pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas); além da situação no cargo: se aprovados em vaga imediata, em cadastro de reserva (somente para o cargo de analista técnico administrativo) ou em lista de espera.
Interesse na vaga
O prazo para manifestar interesse começa as 10h deste sábado (21) e se estenderá até as 23h59 de segunda-feira (23), no horário de Brasília.
A confirmação de interesse deve ser realizada na Página de Acompanhamento , dentro do site da FGV, com login da plataforma Gov.br.
O MGI ressalta que o registro de interesse poderá ser realizado uma única vez. Somente com a confirmação, o candidato avançará para as demais fases do concurso, de acordo com as regras de classificação e aprovação previstas para cada um dos cargos do CNU 2025.
Se não houver confirmação de interesse para um determinado cargo, o candidato será eliminado deste cargo e dos de menor preferência, mas segue concorrendo para os cargos de maior preferência.
Rodadas de confirmação
Confira o calendário das rodadas de confirmação de interesse previstas em edital:
- 1ª rodada: das 10h de 21 de fevereiro até 23h59 de 23 de fevereiro;
- 2ª rodada: após nova convocação, em 27 de fevereiro, de 10h de 28 de fevereiro até 23h59 de 2 de março;
- 3ª rodada: após nova convocação, em 6 de março), de 10h de 7 de março até 23h59 de 9 de março.
Resultado individual
A divulgação individual inclui notas, classificações e situação em cada um dos cursos.
A consulta individual também é feita na Página de Acompanhamento no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso.
CNU 2025
Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário. Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos.
O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas de pessoas inscritas de 4.951 municípios.
As provas foram aplicadas em centenas de municípios de todo o país, em dois dias de 2025. A primeira fase, de provas objetivas, ocorreu em outubro. A segunda, de discursivas, em dezembro.
Para mais informações, acompanhe também a página oficial deste processo seletivo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.