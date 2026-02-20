Nas imagens, é possível ver o instante em que a turista começa a bater na estátua com uma bolsa. Em seguida, a mulher derruba a imagem, que bate contra o chão e se quebra. Uma equipe de plantão da Guarda Civil Municipal foi acionada para averiguar a denúncia.
No local, os agentes constataram que a turista estava acompanhada da filha. “Inicialmente, a suspeita negou ter praticado o ato de dano e foi conduzida à Delegacia para os procedimentos cabíveis”, informou a Guarda Civil Municipal da cidade.
Após pagar o valor da fiança, a mulher foi liberada para responder ao procedimento em liberdade.
