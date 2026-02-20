Agressor morreu pouco tempo depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Venda Nova - Reprodução / Google Street View

Publicado 20/02/2026 08:11

Um homem, de 36 anos, esfaqueou, nesta quinta-feira (20), um policial militar, de 31, que se exercitava na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, nas costas. O agressor acabou preso.

Devido ao estado de agitação em que o criminoso se encontrava, provavelmente pelo uso de cocaína, ele foi conduzido para atendimento médico, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Venda Nova.

A comandante da 15ª Companhia do 49º Batalhão, em Venda Nova, capitã Aline Cristina da Costa Pires, informou que o policial estava de folga quando foi atacado. Ele recebeu atendimento no Hospital João XXIII e já teve alta. As informações são do jornal "Estado de Minas".

"Não houve um motivo. Ele surpreendeu o militar pelas costas, deu a facada e saiu correndo sem falar nada. Estava muito agitado e portava seis pinos de cocaína, sendo que alguns estavam vazios. Então, ele foi levado à UPA de Venda Nova e se debateu muito durante o caminho. Ele desmaiou assim que chegou lá. Após o atendimento, a morte foi confirmada", disse.

Ainda segundo a comandante, o autor seria uma pessoa com transtorno psiquiátrico e acumulava dez passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, furto e dano ao patrimônio. "Parte da guarnição foi à casa do homem e conversou com a mãe dele. A mulher alegou que o filho era uma pessoa com transtorno mental, mas não chegou a apresentar laudo ou dizer se ele tomava alguma medicação", afirmou.