Agressor morreu pouco tempo depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Venda NovaReprodução / Google Street View
Homem esfaqueia policial, é preso e morre após dar entrada em UPA de BH
Militar estava de folga quando foi atacado pelas costas; suspeito apresentava sinais de agitação e portava pinos de cocaína
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40
Filho de Fux é o 3º parente de ministro do STF com dados fiscais violados
Um dos servidores investigados no caso foi demitido nesta quinta-feira (19)
Ministro do STF autoriza PF a retomar investigação do caso Master
Depoimentos poderão ter sequência
Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa
Ministro negou deslocamento do banqueiro de jatinho particular
Moraes manda presidente da Unafisco depor após críticas a operação
Servidores são acusados de acessar ilegalmente dados de ministros
