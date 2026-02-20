Geovana Stefany Trajano Silva, de 19 anos, foi morta com um tiro na nucaReprodução / Polícia Civil
Jovem é suspeito de matar companheira com tiro na nuca em SP
Homem está foragido e filha de 8 meses estava na residência no momento do disparo
Polícia mira 'núcleo político' do Comando Vermelho no Amazonas
Organização criminosa tinha acesso aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
Idosa cai em cisterna de 13 metros e é salva após cachorro alertar familiares
Mulher foi resgatada consciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital
Homem esfaqueia policial, é preso e morre após dar entrada em UPA de BH
Militar estava de folga quando foi atacado pelas costas; suspeito apresentava sinais de agitação e portava pinos de cocaína
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40
Filho de Fux é o 3º parente de ministro do STF com dados fiscais violados
Um dos servidores investigados no caso foi demitido nesta quinta-feira (19)
