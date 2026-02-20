Geovana Stefany Trajano Silva, de 19 anos, foi morta com um tiro na nuca - Reprodução / Polícia Civil

Publicado 20/02/2026 10:16

Juan Gustavo Nelson Ascenço da Silva, de 18 anos, é suspeito de matar a companheira, Geovana Stefany Trajano Silva, de 19 anos, com um tiro na nuca, nesta quarta-feira (18), em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. No momento do crime, a filha de oito meses do casal estava na residência.

O relacionamento tinha um histórico de agressões, de acordo com parentes. Em um dos episódios, Geovana teria sido agredida por Juan após aceitar um copo de bebida alcoólica de um dos irmãos dele.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Juan é procurado pelas forças de segurança por suspeita de ter assassinado a companheira. Uma espingarda artesanal foi encontrada no local do crime.



O enterro da vítima está previsto para esta sexta-feira (20).