Grupo criminoso movimentou mais de R$ 70 milhões dentro de um período de quatro anos - Divulgação/ Mauro Neto

Publicado 20/02/2026 09:43 | Atualizado 20/02/2026 15:02

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (20), uma operação contra um esquema ligado ao Comando Vermelho (CV) que mantinha um "núcleo político" com acesso aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no estado. Até o momento, 13 pessoas foram presas.

Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão. Também foram autorizados bloqueio de contas, sequestro de bens e quebra de sigilo bancário. As ordens foram realizadas em Manaus e em Belém (PA), Ananindeua (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Teresina (PI) e Estreito (MA).

A polícia identificou movimentações financeiras das conexões operacionais do esquema nos estados durante as investigações.

Presos no AM

- Izaldir Moreno Barros

- Adriana Almeida Lima

- Anabela Cardoso Freitas

- Alcir Queiroga Teixeira Júnior

- Josafá De Figueiredo Silva

- Osimar Vieira Nascimento

- Bruno Renato Gatinho Araújo

- Ronilson Xisto Jordão (Preso Em Itacoatiara-Am)



Presos outros estados



- Antônia Fabiane Silva Pinho (São Paulo)

- Patricia Chagas Bezerra (Pará)

- Lucila Meireles Costa (Piauí)

- Sander Galdêncio Candido De Brito (Minas Gerais)

- Cristiano Luan Da Silva Cacau (Ceará)

- Jose Edmilson De Vasconcelos Junior (Ceará)

Segundo a corporação, a organização criminosa utilizava rotas fluviais e terrestres para o transporte de entorpecentes, como veículos alugados em nome de terceiros, com o intuito de dificultar o rastreamento pelas autoridades. Também foi identificado o uso de empresas formalmente registradas nos ramos de transporte e locação, com indícios de funcionamento apenas documental, utilizadas para a movimentação e ocultação de valores de origem ilícita.

As apurações começaram após a apreensão de 500 tabletes de entorpecentes do tipo maconha skunk, sete fuzis de uso restrito, duas embarcações utilizadas no transporte da droga, um veículo utilitário empregado na logística terrestre, além de aparelhos celulares. Um dos envolvidos foi preso em flagrante na ocasião.

"A partir desse fato, foi instaurado inquérito policial com o objetivo de identificar a cadeia de comando, os operadores logísticos, os financiadores e os colaboradores do esquema criminoso. As diligências apontaram que o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas e estruturação em núcleos operacional, financeiro e de apoio logístico", explicou a PC-AM.

Os relatórios de inteligência financeira também apontaram movimentações bancárias atípicas de valor elevado, com transferências entre investigados, empresas vinculadas ao grupo e pessoas situadas em diversos estados do país.

"As análises indicam incompatibilidade entre o volume financeiro movimentado e a capacidade econômica declarada pelos envolvidos", apontou.

"Os elementos reunidos apontam, ainda, indícios de tentativas de obtenção indevida de informações sigilosas relacionadas a procedimentos criminais, com o objetivo de antecipar ações policiais e judiciais, fato que segue sob apuração específica", acrescentou.

A operação Erga Omnes foi coordenada pelo 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, as investigações tiveram início em agosto do ano passado e revelaram que o tráfico de drogas possuía ramificações dentro da administração pública. Conforme apurado, diversos servidores públicos atuavam como parceiros do crime, ao lado de traficantes.



Segundo Martins, os relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) utilizados na investigação identificaram transações financeiras de alto valor realizadas por servidores públicos que colaboravam com o crime organizado. Essa colaboração ocorria tanto por meio de suporte logístico quanto pela facilitação do acesso à administração pública ou pelo fornecimento de informações sigilosas.

"As drogas eram adquiridas em Tabatinga, e os valores transacionados por meio de empresas fantasmas do Amazonas e do Pará, para posterior distribuição em outros estados do Brasil", explicou o delegado.



No curso das investigações, foi constatada a participação de agentes públicos vinculados a diferentes órgãos das esferas municipal, legislativa, executiva e, inclusive, do Poder Judiciário. Essas conexões eram fundamentais para a manutenção das atividades ilícitas.



"O nome da operação, Erga Omnes, não foi escolhido por acaso. Ela atingiu pessoas de todas as esferas. Nosso trabalho foi pautado exclusivamente nas provas constantes nos autos, que fundamentaram os pedidos de prisão dos envolvidos", destacou Marcelo Martins.



Ainda conforme os dados do Coaf, a movimentação financeira identificada dentro de um período de quatro anos alcançou mais de R$ 70 milhões. As empresas fantasmas utilizadas pelo grupo atuavam, formalmente, no segmento de logística, com o objetivo de simular atividades lícitas.



Entretanto, as investigações revelaram que essas empresas não apresentavam qualquer movimentação compatível com o setor.

"Elas não compravam insumos, não negociavam com outras empresas do ramo. Suas únicas transações financeiras eram com traficantes e servidores públicos", detalhou o delegado.



As apurações também identificaram que o líder da organização se apresentava como evangélico e atuava em uma igreja localizada no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. A PC-AM constatou que igrejas evangélicas eram utilizadas como forma de camuflagem social, dificultando a identificação do grupo criminoso.



Outro núcleo da investigação revelou a participação de ex-assessores que atuavam na área da advocacia, bem como de servidores públicos lotados em setores estratégicos dos órgãos onde exerciam suas funções. Esses agentes eram utilizados para facilitar o trânsito da organização criminosa em diferentes instituições.



"Esse era o objetivo do grupo, ter acesso e influência para resolver problemas internos da organização. Isso ficou evidente após a extração de dados de um aparelho celular apreendido, no qual o líder afirmava ter pessoas em todos os órgãos e dizia não temer a prisão, pois pagava todos", relatou Martins.



Conforme o delegado, amparado por essa rede de pagamentos e proteção, o líder da organização se sentia seguro para cometer os crimes e chegava a se vangloriar diante dos demais integrantes, afirmando que não havia motivo para preocupação, dada a estrutura de apoio que mantinha.

Os investigados devem responder por organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e violação de sigilo funcional.