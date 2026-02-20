Falas ocorreram na ocasião em que Datena deu uma cadeirada em MarçalReprodução / TV Cultura
Justiça de SP rejeita ação de Datena contra Pablo Marçal por falas em live
Juiz entendeu que declarações ocorreram em contexto de embate eleitoral e não configuraram dano moral
Justiça de SP rejeita ação de Datena contra Pablo Marçal por falas em live
Juiz entendeu que declarações ocorreram em contexto de embate eleitoral e não configuraram dano moral
STF: André Mendonça manda Alcolumbre entregar dados de Vorcaro à CPMI do INSS
Decisão reconsidera entendimento anterior de Toffoli sobre documentos sigilosos
Papa Leão XIV nomeia novos bispos para arquidiocese de São Paulo; saiba quem são
Dom Márcio Antonio Vidal de Negreiros e dom Celso Alexandre são naturais do interior de SP e tiveram atuações marcantes em paróquias de várias regiões do estado
Câmara do DF arquiva pedidos de impeachment contra Ibaneis por caso Master
Representações foram apresentadas por partidos de oposição após revelação sobre tratativas entre governador e Daniel Vorcaro
CNU 2025: Listas de classificação de aprovados são divulgadas
Confirmação obrigatória de interesse na vaga começa no sábado
Avião da Latam que ia de Guarulhos para Portugal aborta decolagem após motor superaquecer
Passageiros foram desembarcados e reacomodados pela companhia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.