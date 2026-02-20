Prazo segue até 20 de marçoFernando Frazão / Agência Brasil
O Pé-de-Meia Licenciaturas foi criado para incentivar o ingresso, a permanência, formação de novos professores, com a conclusão dos cursos de licenciatura.
Para esta edição, o Ministério da Educação (MEC) concederá até 12 mil bolsas de formação para a docência a estudantes de cursos de licenciatura presenciais selecionados a partir da pré-inscrição.
O valor mensal do benefício é de R$ 1.050, limitado a 48 parcelas até o fim da licenciatura.
Como fazer cadastro
Em seguida, é necessário preencher o termo de concordância e fazer a pré-inscrição no programa.
Por fim, os elegíveis devem informar a matrícula na instituição de ensino pública ou privada em que foram aprovados.
Caso não tenham feito a matrícula ainda, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) pode ser usado até que se cumpra esta etapa.
Os candidatos que não conseguirem completar o cadastro podem participar das chamadas seguintes, que ocorrem todos os meses até dezembro de 2026.
Resultado
Terão prioridade no preenchimento das vagas do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 aqueles candidatos que ingressaram em cursos de licenciatura oferecidos por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por instituições públicas de ensino superior do país.
A confirmação somente será realizada após a publicação do resultado final, o que deverá ocorrer até o dia 20 de cada mês, a partir de março de 2026.
Bolsas
Do valor total, R$ 700 mensais podem ser sacados imediatamente pelos beneficiários. Os outros R$ 350 do incentivo docência mensal serão destinados a uma poupança e acumulados durante o período regular do curso.
O saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após a formatura na licenciatura.
O pagamento das bolsas será realizado até o quinto dia útil do mês seguinte ao cadastramento do bolsista pela instituição de ensino no sistema da Capes.
Quem pode se candidatar
Para se candidatar à seleção, os estudantes devem ter:
- obtido nota igual ou superior a 650 pontos no Enem. A nota correspondente à média simples das notas obtidas nas quatro áreas de conhecimento e na redação do exame;
- ingressado e esteja regularmente matriculado em curso de licenciatura na modalidade presencial por meio - de um dos programas federais, o SiSu; o Programa Universidade para Todos (Prouni); ou o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), nessa ordem de prioridade.
cadastrado seu currículo na Plataforma Freire da Capes.
- cursar a quantidade de créditos obrigatórios de cada período;
- a cada semestre, obter aprovação nas matérias matriculadas;
- após a conclusão da licenciatura, ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos.
O Mais Professores para o Brasil envolve ações integradas para promover a formação, a valorização e a qualificação de ingresso de professores no ensino público, por meio de recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.
Saiba mais no site do programa.
