Desfile da G.R.E.S Acadêmicos de Niterói, na Avenida Marquês de SapucaíCarlos Elias/Agência O Dia

O partido pediu a produção de provas sobre o financiamento do desfile com recursos públicos. Embora não peça a cassação de Lula por ora, o PL alega que há "fundados indícios" de "abuso de poder político e econômico" na homenagem ao petista.



"Teve-se a transmutação de um desfile carnavalesco em uma apoteótica peça de marketing político-biográfico e de ataque a opositores", afirmou a legenda na petição. "É preciso a devida investigação, especialmente considerando a gravidade e a repercussão dos fatos".



Segundo a legenda, o enredo da Acadêmicos de Niterói não se limitou a contar a trajetória de vida de Lula, promovendo ataques a adversários e fazendo referências a promessas de campanha, como o fim da escala 6 por 1. "Restou claríssima a construção de uma narrativa político-eleitoral de exaltação do mandatário e de grosseiro ataques aos seus concorrentes", disse o PL.



O desfile foi contestado na Justiça Eleitoral antes do carnaval, mas o TSE permitiu a apresentação, embora tenha alertado para riscos de propaganda eleitoral antecipada.



Outros partidos da oposição, como o Novo, prometeram ingressar com novas ações na Justiça contra o desfile.