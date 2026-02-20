STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1 Joedson Alves/Agencia Brasil
STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
Militares foram condenados por omissão na contenção dos atos golpistas
STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
Militares foram condenados por omissão na contenção dos atos golpistas
Presidente da Unafisco presta depoimento à PF como investigado
Kleber Cabral foi convocado após criticar operação da Polícia Federal
Júri popular de policiais réus por morte de Gritzbach será em junho
Morto tinha assinado acordo de delação premiada com o MP
Vorcaro confirma que não irá depor na CPMI do INSS
Ausência está amparada em decisão de ministro do STF
PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro
Papudinha tem estrutura para atender ex-presidente, afirma Gonet
Júri popular de réus pelo assassinato de Mãe Bernadete começa na terça
Líder quilombola foi morta em casa com 25 tiros em agosto de 2023
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.