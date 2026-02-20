Rebeca Ramagem, mulher do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)Reprodução/ vídeo/ redes sociais
Procuradora do Estado, ela deixou o País em setembro para acompanhar o marido, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos e um mês de prisão por participação na tentativa de golpe. Em dezembro, a Câmara dos Deputados cassou o mandato dele.
Fora do Brasil há cinco meses, Rebeca afirma que deseja manter o regime remoto, mesmo com o salário suspenso. "Estou pedindo para trabalhar mesmo com o salário suspenso. Mantenho minha disposição de exercer minhas funções por compromisso com o serviço público", disse em vídeo no Instagram.
Em nota, a PGE-RR negou qualquer perseguição política e afirmou que sua atuação se baseia em critérios "técnicos, legais e administrativos". Segundo o órgão, Rebeca não está formalmente em regime de teletrabalho.
A PGE-RR afirmou ainda que duas perícias médicas presenciais foram agendadas para homologação de licença, mas que a procuradora não compareceu. Sem a validação pela Junta Médica da Secretaria de Gestão Estratégica e Administração, não houve afastamento formal reconhecido. O órgão acrescentou que Rebeca solicitou a concessão de 78 dias de férias acumuladas a partir de 20 de fevereiro de 2026.
A procuradoria informou também que novas adesões ao regime de teletrabalho estão suspensas desde dezembro de 2025, enquanto uma comissão interna revisa as regras da modalidade.
