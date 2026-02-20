Mala foi encontrada em um córrego, em ParelheirosReprodução/ TV Globo
Partes de corpo de mulher são encontradas dentro de mala na Zona Sul de SP
Polícia identificou que a vítima tinha 34 anos
PL aciona TSE para produção de provas sobre homenagem a Lula na Sapucaí
Acadêmicos de Niterói acabou rebaixada no Carnaval carioca
Jovem é suspeito de matar companheira com tiro na nuca em SP
Homem está foragido e filha de 8 meses estava na residência no momento do disparo
Polícia mira 'núcleo político' do Comando Vermelho no Amazonas
Organização criminosa tinha acesso aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
Idosa cai em cisterna de 13 metros e é salva após cachorro alertar familiares
Mulher foi resgatada consciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital
Homem esfaqueia policial, é preso e morre após dar entrada em UPA de BH
Militar estava de folga quando foi atacado pelas costas; suspeito apresentava sinais de agitação e portava pinos de cocaína
