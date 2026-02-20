Vítima foi encaminhada pelos policiais ao Hospital Odilon Behrens - Reprodução / Redes sociais

Vítima foi encaminhada pelos policiais ao Hospital Odilon BehrensReprodução / Redes sociais

Publicado 20/02/2026 12:19

Um homem, de 44 anos, foi atingido por um amigo, de 55, com pedradas na cabeça, na quarta-feira (18), durante uma discussão envolvendo um maço de cigarros, na região Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. A vítima está internada em estado gravíssimo.

A Polícia Militar encontrou a vítima caída, desacordada, sangrando pela boca e com ferimentos na cabeça. Após diligências, os agentes identificaram que o responsável pela tentativa de homicídio é amigo do homem.

O criminoso foi abordado e confessou o crime. Segundo ele, o desentendimento ocorreu por uma suposta tentativa de furto de um maço de cigarros. Ele teria se irritado e desferido vários golpes contra a cabeça do homem. O autor também contou que continuou com as agressões, mesmo após a vítima estar caída e desacordada. Testemunhas interromperam a agressão.

A vítima foi encaminhada pelos policiais ao Hospital Odilon Behrens. Foi constatado um traumatismo cranioencefálico, e seu estado é considerado gravíssimo. O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e conduzido à delegacia.