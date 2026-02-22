Explosão atinge empresa de grãos no interior de São Paulo; uma vítima está em estado graveDivulgação
Explosão atinge empresa de grãos no interior de São Paulo; uma vítima está em estado grave
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em um silo da empresa, após superaquecimento de esteira
Modelo e ex-marido de Isabeli Fontana, Álvaro Jacomassi é preso por tráfico em SC
Essa não foi a primeira vez que o ex-modelo foi preso. Em 2012, Álvaro Jacomossi foi detido após efetuar disparos com arma de fogo em um condomínio na Barra da Tijuca
Homem invade convento no PR, mata freira de 82 anos e diz que 'vozes' ordenaram, afirma polícia
Na delegacia, o homem confirmou que passou a madrugada consumindo crack e bebida alcoólica
Naufrágio provocado por chuva forte deixa dois mortos em Ubatuba
Três náufragos que também estavam no barco foram resgatados com vida
Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões
Dezenas sorteadas foram as seguintes: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46
Micro-ônibus com atletas de karatê pega fogo
O veículo levava 20 ocupantes. Ninguém ficou ferido nem precisou de atendimento médico
