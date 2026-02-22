Explosão atinge empresa de grãos no interior de São Paulo; uma vítima está em estado grave - Divulgação

Publicado 22/02/2026 22:53

Uma explosão foi registrada neste domingo, 22, na empresa de grãos Coopermota, na cidade de Cândido Mota, no interior de São Paulo. A Defesa Civil do município, junto com o Corpo de Bombeiros, conduziu uma vítima em estado grave ao Pronto Socorro de Assis. Outras quatro vítimas foram levadas para o Pronto Socorro Municipal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em um silo da empresa, após superaquecimento de esteiras. Sete viaturas e 19 bombeiros atuam no atendimento do caso. Imagens da Defesa Civil de São Paulo mostram instalações e dutos destruídos no local após a explosão.