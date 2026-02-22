Micro-ônibus com atletas de karatê pega fogoReprodução
Micro-ônibus com atletas de karatê pega fogo
O veículo levava 20 ocupantes. Ninguém ficou ferido nem precisou de atendimento médico
Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP
Vítimas incluem três mulheres e uma criança de 4 anos
Bolsonaro está listando pré-candidatos ao Senado e a governos estaduais da prisão, diz Carlos
Segundo ele, Bolsonaro apresentou uma crise "severa" de vômitos ao longo da tarde
MPMG analisará decisão que absolveu homem de 35 anos por estupro de menina de 12 anos
Órgão reforçou que a legislação entende qualquer relação sexual com menores de 14 anos como estupro de vulnerável
Corpos dos cinco Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após acidente
Banda fenômeno nos anos 1990, os Mamonas Assassinas ficaram conhecidos por suas letras debochadas como Brasília amarela, Sabão Crá-Crá e Pelados em Santos
João Campos e Tabata Amaral se casam em cerimônia na Praia de Carneiros com presença de autoridades
Evento reuniu cerca de 500 convidados, entre políticos, nomes do Judiciário e aliados; celebração ocorreu na Capela de São Benedito
