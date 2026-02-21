João Campos e Tabata Amaral se casam em cerimônia na Praia de Carneiros com presença de autoridades - Reprodução Instagram

João Campos e Tabata Amaral se casam em cerimônia na Praia de Carneiros com presença de autoridadesReprodução Instagram

Publicado 21/02/2026 19:08 | Atualizado 21/02/2026 19:11

O prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) se casaram na tarde deste sábado (21), na Capela de São Benedito, na Praia de Carneiros, no Litoral Sul do estado. A cerimônia, considerada um dos eventos sociais e políticos mais aguardados do ano na região, reuniu cerca de 500 convidados.

João Campos entrou acompanhado da mãe, Renata Campos, ao som da música “De Janeiro a Janeiro”. Tabata foi conduzida pelo irmão, Allan, ao som da marcha nupcial e, em seguida, de “Céu de Santo Amaro”. Após a celebração religiosa, os convidados foram recepcionados na Pousada Igrejinha de Carneiros, à beira-mar, onde foi montada uma área de welcome drinks ao lado da capela.

A decoração seguiu um estilo minimalista, com elementos em madeira e arranjos de mini margaridas coloridas. O bolo, assinado pela cake designer pernambucana Jéssica Pires, foi posicionado de frente para o mar.

A cerimônia reuniu autoridades dos três poderes e lideranças políticas locais e nacionais. Estiveram presentes o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, ministros de Estado, senadores, deputados federais e estaduais, além de prefeitos pernambucanos. Representantes do Judiciário e de órgãos de controle, como o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e a presidente da OAB-PE, também participaram do evento.

Entre os convidados estavam ainda aliados políticos próximos e familiares, como o deputado federal Pedro Campos, irmão do noivo, e a ex-deputada federal Marília Arraes.

Tabata Amaral usou um vestido assinado pela estilista paulistana Julia Pak, escolha que já havia sido antecipada pela deputada em suas redes sociais. As madrinhas vestiram tons de rosa, laranja, vermelho e coral, enquanto os padrinhos usaram trajes em off white.

O acesso à cerimônia contou com esquema especial de credenciamento: os convidados apresentavam um QR Code do convite para receber pulseiras de identificação.

O casamento ocorre em meio à projeção política de João Campos em Pernambuco e reforça a presença de lideranças nacionais no evento, que também teve caráter de articulação e encontro político.