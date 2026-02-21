Mega-Sena acumulada sorteia prêmio estimado em R$ 105 milhõesMarcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega-Sena acumulada sorteia prêmio estimado em R$ 105 milhões
Sorteio é neste sábado, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
Mega-Sena acumulada sorteia prêmio estimado em R$ 105 milhões
Sorteio é neste sábado, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
'ONU precisa de mais representatividade', diz Lula
Declaração foi feita durante encontro com primeiro-ministro da Índia
Nova espécie de perereca é descoberta no Cerrado mineiro
Ololygon paracatu é endêmica e reforça alerta ambiental
Defesa pede a Moraes para Bolsonaro receber tratamento com estímulos elétricos no crânio
Segundo a petição, o tratamento é feito por meio de clipes auriculares bilaterais, com sessões de 50 minutos a uma hora, enquanto o paciente permanece em repouso consciente
Anvisa apreende lotes falsos de Mounjaro e proíbe 'chip da beleza' com Nesterone
Decisões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e constam nas Resoluções-RE nº 641 e nº 642
STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
Militares foram condenados por omissão na contenção dos atos golpistas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.