Lula posou com o primeiro-ministro da Índia Ricardo Stuckert / Presidência da República

Publicado 21/02/2026 13:18

Em declaração à imprensa realizada na madrugada deste sábado (21) na Índia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu que a Organização das Nações Unidas (ONU) precisa ser mais representativa. Ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Lula reafirmou a jornalistas que o Conselho de Segurança da ONU precisa ser ampliado e que há mais de 20 anos a Índia e o Brasil buscam participação permanente neste órgão, que é responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais.



“A ONU precisa ter força para interferir nos conflitos que existem pelo mundo hoje e, ela sendo inoperante, ela não vai resolver. Por isso, nós vamos continuar a luta para que a ONU seja mais representativa, com mais países do mundo inteiro, e mais Índia e Brasil no Conselho de Segurança como membro permanente”, disse Lula. “A ampliação das categorias de membros permanentes e não permanentes é condição essencial para conferir legitimidade e eficácia à governança global em meio a tantos desafios”, reforçou.



Em reunião anterior com Modi, Lula disse ter reafirmado o compromisso do Brasil com a paz. “O primeiro ministro Modi e eu conversamos longamente sobre a perseverança no caminho da paz. Não há possibilidade de desenvolvimento sustentável e justo em um mundo conflagrado”, disse o presidente brasileiro. “Reafirmei ao primeiro-ministro Modi que o Brasil está comprometido com a manutenção da América do Sul como zona de paz. Afinal, as únicas guerras que a humanidade deve lutar são as guerras contra a fome e a pobreza e a preservação do meio-ambiente”, ressaltou Lula.



Ao lado de Lula, o primeiro-ministro indiano também defendeu a necessidade de reformas nos mecanismos internacionais.



"Nós acreditamos que a solução para todo o problema deve advir do diálogo e da diplomacia. A Índia e o Brasil concordam que o terrorismo e quem apoia o terrorismo são inimigos de toda a humanidade. E nós também concordamos que para contemplarmos os desafios do momento atual, as reformas nas instituições internacionais são obrigatórias. Nós temos que continuar trabalhando juntos nessa direção”, falou Modi.



Assinatura de acordos

Durante o encontro realizado em Nova Delhi, os dois líderes assinaram um memorando de entendimentos nas áreas de pesquisa, saúde, empreendedorismo e minerais críticos. “O acordo assinado sobre minerais críticos e terras raras é um grande passo em direção a construir cadeias de suprimento resilientes”, disse Modi, em declaração à imprensa.



“É notável a evolução indiana em setores de ponta, como tecnologia da informação, inteligência artificial, biotecnologia e exploração especial. Isso cria muitas oportunidades de cooperação com o Brasil e traduz nosso compromisso com uma agenda que coloca tecnologia a serviço do desenvolvimento inclusivo. Ampliar os investimentos e a cooperação em matéria de energias renováveis e minerais críticos está no cerne do acordo pioneiro que assinamos hoje”, destacou Lula.



Na área de saúde, Lula destacou que os memorandos assinados hoje se referem a “acordos para pesquisa e produção local de insumos estratégicos como a vacina para tuberculose e medicamentos oncológicos imunossupressores e para doenças negligenciadas e raras”. O acordo também inclui colaboração na área de hospitais inteligentes.



Além disso, ambos os países assinaram acordos para ampliação das trocas comerciais, que já superaram US$ 15 bilhões em 2025, um valor considerado histórico, segundo Lula. O Brasil é o maior parceiro comercial da Índia na América Latina e os dois países estabeleceram a meta de alcançar US$ 20 bilhões para o comércio bilateral até 2030. “Nós estamos comprometidos em levar o nosso comércio bilateral acima de US$ 20 bilhões nos próximos 5 anos. O nosso comércio não é só um número. Ele é um símbolo do nossa confiança mútua”, reforçou Modi.



“Estamos avançando tão rápido, que deveríamos revisitar nosso objetivo para chegar a US$ 30 bilhões no intercâmbio até 2030. Se depender da delegação empresarial brasileira que veio para Índia, nós vamos surpreender a nossa relação bilateral”, disse Lula, arrancando risos de Modi.