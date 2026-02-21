Nikolas diz que Eduardo Bolsonaro 'não está bem' após críticas sobre apoio a Flávio - Reprodução

Publicado 21/02/2026 17:23 | Atualizado 21/02/2026 17:29

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste sábado (21) que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) “não está bem”, um dia após o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro declarar, em entrevista ao SBT News, que Nikolas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não estariam oferecendo apoio suficiente a uma eventual candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

A declaração foi dada a jornalistas depois de Nikolas visitar o ex-presidente no Complexo da Papuda. Ao rebater as críticas de que teria “amnésia” e estaria sendo omisso, o parlamentar disse que se lembra “muito bem de todos os anos” em que foi “atacado injustamente”.

Nikolas afirmou ainda que não pretende alimentar conflitos internos. “Eu acho que o Eduardo não está bem e faço questão de não perder meu tempo com essas divergências porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar”, declarou.

O deputado também saiu em defesa de Michelle Bolsonaro e pediu que Eduardo a deixe “viver o calvário dela”. Segundo ele, a ex-primeira-dama tem se dedicado à família e à situação do ex-presidente. “Ela, acima de tudo, é uma esposa, é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui, preparando alimento todos os dias para o marido dela de 70 anos que está preso injustamente”, disse.

Nikolas argumentou que, diante do cenário político e da situação de apoiadores presos pelos atos de 8 de janeiro, as críticas feitas por Eduardo seriam inadequadas. “Então isso diz muito mais sobre ele do que sobre mim”, afirmou.

Ao comentar os ataques que diz sofrer, o parlamentar declarou que eles partem de pessoas que “querem ser mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro” e reforçou sua relação com o ex-presidente. “O presidente Bolsonaro sempre me tratou muito bem, como um homem leal a ele, e continua sendo dessa forma”, concluiu.