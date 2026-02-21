SP: Incêndio atinge 40 barracos na Brasilândia e deixa duas pessoas feridasReprodução TV Globo
Segundo relatos preliminares, o fogo pode ter começado na casa de uma moradora que não estava no imóvel no momento do ocorrido
Bolsonaro está listando pré-candidatos ao Senado e a governos estaduais da prisão, diz Carlos
Segundo ele, Bolsonaro apresentou uma crise "severa" de vômitos ao longo da tarde
MPMG analisará decisão que absolveu homem de 35 anos por estupro de menina de 12 anos
Órgão reforçou que a legislação entende qualquer relação sexual com menores de 14 anos como estupro de vulnerável
Corpos dos cinco Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após acidente
Banda fenômeno nos anos 1990, os Mamonas Assassinas ficaram conhecidos por suas letras debochadas como Brasília amarela, Sabão Crá-Crá e Pelados em Santos
João Campos e Tabata Amaral se casam em cerimônia na Praia de Carneiros com presença de autoridades
Evento reuniu cerca de 500 convidados, entre políticos, nomes do Judiciário e aliados; celebração ocorreu na Capela de São Benedito
Duas ciclistas morrem atropeladas na ERS-115; motorista alcoolizado foge e é preso em casa
Vítimas eram conhecidas em Três Coroas; marido de uma delas ficou gravemente ferido após o acidente no km 18 da rodovia
Nikolas diz que Eduardo Bolsonaro 'não está bem' após críticas sobre apoio a Flávio
Deputado sai em defesa de Michelle, reafirma lealdade a Jair Bolsonaro e minimiza divergências internas no PL
