Duas ciclistas morrem atropeladas na ERS-115; motorista alcoolizado foge e é preso em casa - Reprodução

Duas ciclistas morrem atropeladas na ERS-115; motorista alcoolizado foge e é preso em casaReprodução

Publicado 21/02/2026 18:20 | Atualizado 21/02/2026 18:21

Duas ciclistas morreram após serem atropeladas por um carro na ERS-115, em Três Coroas, na Serra do Rio Grande do Sul, no início da manhã deste sábado (21). O acidente aconteceu no km 18 da rodovia e mobilizou equipes de resgate e da Brigada Militar.

Segundo o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CRBM), Clarissa Felipetti, de 38 anos, e Fernanda Mikaella da Silva Barros, de 35, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O marido de Clarissa, Isac Emanuel Ribeiro da Silva, de 35 anos, que também pedalava com elas, foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da região. As identidades das vítimas foram confirmadas pela Polícia Civil.

O motorista do veículo, de 42 anos, fugiu sem prestar socorro, mas deixou a placa dianteira do carro no local do impacto. A partir da identificação do veículo, emplacado em Gramado, e com o auxílio do sistema de cercamento eletrônico, os policiais localizaram o suspeito em casa, no município. Ele foi preso e o teste do bafômetro apontou que estava alcoolizado.

A rodovia precisou ser totalmente bloqueada para o atendimento da ocorrência.

Clarissa, conhecida como Sissa, era formada em Educação Física e em Publicidade e Propaganda. Ela já havia atuado como assessora de imprensa da Prefeitura de Três Coroas e trabalhava atualmente como fotógrafa e na área de marketing de uma empresa. Ela deixa dois filhos.

Fernanda era natural de Minas Gerais e trabalhava em uma empresa do setor calçadista da região. Em nota, a companhia lamentou a morte e destacou o perfil acolhedor da funcionária, lembrada pelos colegas pelo “jeito doce” e pela disposição em ajudar.

A Prefeitura de Três Coroas também divulgou nota de pesar, prestando solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

Moradores e pessoas que trabalham nas proximidades afirmam que o trecho onde ocorreu o atropelamento é conhecido pelo alto número de acidentes. “Esse local é muito perigoso, já deu muitos acidentes aqui. Chocou a cidade toda, porque são três pessoas muito conhecidas”, relatou uma ex-colega de trabalho de uma das vítimas.

O caso é investigado pela Polícia Civil.