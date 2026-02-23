Inmet emite alertas laranja e amarelo para tempestades em SP e outros Estados - Reprodução

Publicado 23/02/2026 17:12 | Atualizado 23/02/2026 17:14

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu nesta segunda-feira, 23, áreas do Estado de São Paulo em um alerta laranja para tempestades que vale até a noite da próxima sexta-feira, 27. A divulgação indica precipitação entre 50 mm/dia e 100 mm/dia e ventos intensos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h.

O alerta laranja vale para os seguintes Estados e regiões:

- Região norte do Estado de São Paulo;

- Rio de Janeiro;

- Minas Gerais;

- Espírito Santo;

- Tocantins;

- Grande parte da Bahia;

- Trechos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Goiás, Maranhão, Pará e Distrito Federal.

Nessas áreas, o Inmet aponta que existe um risco maior de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.

A recomendação do instituto é de que, em caso de fortes rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descarga elétrica. Caso esteja em casa, se possível, é recomendado desligar os aparelhos eletrônicos, além do quadro geral de energia.

O Inmet também emitiu dois alertas amarelos nesta segunda. O primeiro, que deve durar até terça-feira, 24, para chuvas intensas, engloba completamente a faixa litorânea dos seguintes Estados:

- Alagoas;

- Pernambuco;

- Paraíba;

- Rio Grande do Norte;

- Ceará.

Já o segundo vai até o final da noite desta segunda, indicando perigo potencial para tempestades na parte oeste do Rio Grande do Sul e em partes de Paraná e Santa Catarina.

O aviso amarelo indica perigo potencial, com chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Há ainda a possibilidade de queda de granizo, mas os riscos de alagamento e queda de energia são menores.

Para mais informações sobre uma área específica, o instituto recomenda ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).