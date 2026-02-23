Boulos fez declaração diante de informações da ligação de ministros do STF com o Banco Master - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL-SP), disse nesta segunda-feira, 23, que o Supremo Tribunal Federal (STF) não está "acima do bem e do mal", apesar de ter papel importante para preservar a democracia.

"O Supremo Tribunal Federal foi importante para o Brasil para preservar a democracia contra quem queria dar golpe de Estado. Isso não quer dizer que o Supremo ou qualquer outra instituição esteja acima do bem e do mal", afirmou Boulos, em entrevista ao jornalista José Luiz Datena no programa 'Alô Alô Brasil', na Rádio Nacional.

A declaração ocorre diante de informações da ligação de ministros do STF com o Banco Master, investigado por fraudes financeiras. O antigo relator do inquérito no Supremo que apurava as irregularidades do banco, o ministro Dias Toffoli, pediu para ser afastado da relatoria do caso no dia 12 de fevereiro, após assumir que uma empresa da qual é sócio negócios com um fundo de investimentos ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.

Como mostrou a reportagem, Toffoli é sócio anônimo da Maridt, que é dirigida por dois irmãos dele e tinha participação em dois resorts da rede Tayayá. A empresa vendeu sua fatia no negócio de hospedagem no Paraná afundos de investimentos que tinham como acionista o pastor Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro.

O ministro divulgou uma nota no dia 12 de fevereiro sobre esses negócios, após a Polícia Federal ter entregado um relatório ao STF sobre menções a Toffoli encontradas no telefone celular do banqueiro - que incluem diálogos entre os dois.

Toffoli afirmou que a Maridt é uma empresa familiar e que ele faz parte do quadro societário dela, mas que a administração fica a cargo de seus familiares e que o magistrado não mantém amizade com Vorcaro.

Outro caso envolve o Master e a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes. Ela teve seu escritório de advocacia contratado para prestar serviços ao Banco Master. O acordo previa pagamentos mensais de cerca de R$ 3,6 milhões por 36 meses, totalizando até R$ 129 milhões ao longo de três anos.

Após as informações do contrato terem sido divulgadas pelo jornal O Globo, o Supremo abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades e vazamentos de dados da Receita Federal de ministros da Corte e de seus familiares. O STF afirmou em nota que a investigação foi iniciada como um desdobramento do inquérito das fake news, do qual Moraes é relator.

Ainda durante a entrevista de Boulos, o ministro citou a cadeirada que Datena deu no coach Pablo Marçal durante o debate nas eleições municipais de 2024. "Você fez uma coisa que eu gostaria de fazer: lavou a alma do povo brasileiro", disse o atual ministro. Os três disputaram as eleições municipais daquele ano. Boulos foi para o segundo turno e perdeu para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que foi reeleito.

O ministro também falou sobre o fim da escala 6x1, afirmando que o governo pretende aprovar até junho a proposta que vai acabar com o modelo de seis dias de trabalho por um de folga) e adotar o 5x2 (cinco dias de trabalho de trabalho e duas folgas), sem redução salarial.

"Reduzir a jornada máxima de trabalho, que hoje é 44 horas, para 40 horas semanais, sem redução de salário. Já está comprovado, você teve um estudo do Ipea e você tem várias experiências internacionais de países que reduziram a escala e a jornada de trabalho, e está mais que comprovado que, com o trabalhador tendo mais tempo de descanso, aumenta a produtividade dele no trabalho", disse Boulos.