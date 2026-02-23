CNI também estima que os setores mais afetados seriam as micro e pequenas empresasArquivo/ Agência Brasil
Redução de jornada a 40h elevaria custo na economia em até R$ 267,2 bi por ano, diz CNI
Impactos, segundo projeção, serão sentidos com maior força na indústria da construção e nas micro e pequenas empresas industriais
STF inicia julgamento de Chiquinho Brazão e outros acusados pelo assassinato de Marielle Franco
Primeira Turma analisará duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves
Acabar com a escala 6x1 é prioridade do governo, afirma Boulos
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência ressaltou que há muita resistência de empresários contra a medida, mas que já era esperado
OAB pede a Fachin que STF acabe com inquérito das Fake News
Relatoria do caso está com o ministro Alexandre de Moraes
Motorista foge de blitz na contramão e bate em canteiro central da Av. Paulista
Condutor apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o bafômetro e foi encaminhado à delegacia
Vídeo! Quadrilha fortemente armada invade condomínio de casas em SP
Parte dos suspeitos foi detida pelas autoridades
