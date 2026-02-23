Imagens flagraram o momento do crime - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/02/2026 10:17

Uma quadrilha fortemente armada invadiu um condomínio residencial em Guararema, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (22). Parte dos suspeitos foi detida pelas autoridades. Imagens flagraram o momento do crime.

Quadrilha fortemente armada invade condomínio de casas em SP.



Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/AvuPdjgYaC — Jornal O Dia (@jornalodia) February 23, 2026

Ao menos oito suspeitos armados participaram do assalto. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de roubo e, ao chegar ao local, recebeu disparos efetuados pelos criminosos. Após o confronto, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Ninguém ficou ferido, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública.

No local, os agentes constataram que os criminosos invadiram a casa de um casal de idosos e obrigaram as vítimas a realizar transferências bancárias.

Quatro homens foram presos durante a tarde: dois em Guararema, um em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, e o quarto foi detido dentro de um veículo em Mogi das Cruzes. O caso será registrado na Delegacia de Guararema.