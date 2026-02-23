Imagens flagraram o momento do crimeReprodução / Redes Sociais

Uma quadrilha fortemente armada invadiu um condomínio residencial em Guararema, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (22). Parte dos suspeitos foi detida pelas autoridades. Imagens flagraram o momento do crime. 
Ao menos oito suspeitos armados participaram do assalto. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de roubo e, ao chegar ao local, recebeu disparos efetuados pelos criminosos. Após o confronto, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Ninguém ficou ferido, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública.
No local, os agentes constataram que os criminosos invadiram a casa de um casal de idosos e obrigaram as vítimas a realizar transferências bancárias.
Quatro homens foram presos durante a tarde: dois em Guararema, um em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, e o quarto foi detido dentro de um veículo em Mogi das Cruzes. O caso será registrado na Delegacia de Guararema.