Armas de uso restrito, com numeração suprimida, foram encontradas durante fiscalização da PRF em ManhuaçuPRF / Reprodução
Idoso é preso com duas submetralhadoras em ônibus na BR-116, em MG
Homem viajava do Rio de Janeiro para Pernambuco
Hytalo Santos e marido são condenados por exploração sexual de adolescentes
Influenciador pegou 11 anos de prisão
Lula: 'União dos paísesem desenvolvimento'
Para presidente, todos devem estar juntos para falar com superpotências
Explosão atinge empresa de grãos no interior de São Paulo; uma vítima está em estado grave
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em um silo da empresa, após superaquecimento de esteira
Modelo e ex-marido de Isabeli Fontana, Álvaro Jacomassi é preso por tráfico em SC
Essa não foi a primeira vez que o ex-modelo foi preso. Em 2012, Álvaro Jacomossi foi detido após efetuar disparos com arma de fogo em um condomínio na Barra da Tijuca
Homem invade convento no PR, mata freira de 82 anos e diz que 'vozes' ordenaram, afirma polícia
Na delegacia, o homem confirmou que passou a madrugada consumindo crack e bebida alcoólica
