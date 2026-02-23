Armas de uso restrito, com numeração suprimida, foram encontradas durante fiscalização da PRF em Manhuaçu - PRF / Reprodução

Armas de uso restrito, com numeração suprimida, foram encontradas durante fiscalização da PRF em ManhuaçuPRF / Reprodução

Publicado 23/02/2026 08:02

Um idoso, de 61 anos, foi preso, neste sábado (21), com duas submetralhadoras em um ônibus, na BR-116, em Manhuaçu, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão e a apreensão das armas de fogo ocorreram durante uma fiscalização no km 588 da rodovia.

O ônibus seguia do Rio de Janeiro (RJ) para Petrolina (PE). Durante a inspeção, os agentes localizaram as submetralhadoras calibre .40 dentro de uma mochila. As duas estavam com número de série ausente ou suprimido. Também foram encontrados um revólver calibre .38 e quatro carregadores de munição.

O homem acabou preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e, juntamente com o material apreendido, seguiu encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu.