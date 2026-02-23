Após prenderem o motorista, os agentes verificaram o porta-malas e encontraram o corpoPolícia Civil / Divulgação
Corpo é encontrado em porta-malas após perseguição policial de 10 km em SP
Motorista, que seria integrante do PCC, acabou preso em flagrante
Acabar com a escala 6x1 é prioridade do governo, afirma Boulos
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência ressaltou que há muita resistência de empresários contra a medida, mas que já era esperado
OAB pede a Fachin que STF acabe com inquérito das Fake News
Relatoria do caso está com o ministro Alexandre de Moraes
Motorista foge de blitz na contramão e bate em canteiro central da Av. Paulista
Condutor apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o bafômetro e foi encaminhado à delegacia
Vídeo! Quadrilha fortemente armada invade condomínio de casas em SP
Parte dos suspeitos foi detida pelas autoridades
Lula e presidente da Coreia do Sul lançam plano de ação bilateral
Chefes de Estado reforçaram compromisso de ampliar comércio
