Após prenderem o motorista, os agentes verificaram o porta-malas e encontraram o corpoPolícia Civil / Divulgação

Publicado 23/02/2026 08:54 | Atualizado 23/02/2026 13:14

O corpo de um homem foi encontrado no porta-malas de um carro, nesta segunda-feira (23), após uma perseguição policial de quase 10 quilômetros, na Zona Sul de São Paulo. A vítima não teve a identidade divulgada. O motorista, que seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), acabou preso em flagrante.

Durante uma ronda, policiais da Força Tática da Polícia Militar (PM) desconfiaram do motorista e pediram que ele parasse o veículo. Como o condutor não obedeceu, a perseguição teve início por diversas vias de São Paulo.

A fuga se estendeu por cerca de 10 quilômetros. Após prenderem o motorista, os agentes verificaram o porta-malas e encontraram o corpo. A perícia foi acionada para analisar o crime. O caso segue em investigação.

