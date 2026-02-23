Não houve feridosReprodução / Redes sociais
Motorista foge de blitz na contramão e bate em canteiro central da Av. Paulista
Condutor apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o bafômetro e foi encaminhado à delegacia
Vídeo! Quadrilha fortemente armada invade condomínio de casas em SP
Parte dos suspeitos foi detida pelas autoridades
Lula e presidente da Coreia do Sul lançam plano de ação bilateral
Chefes de Estado reforçaram compromisso de ampliar comércio
Corpo é encontrado em porta-malas após perseguição policial de 10 km em SP
Motorista, que seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), acabou preso em flagrante
Idoso é preso com duas submetralhadoras em ônibus na BR-116, em MG
Homem viajava do Rio de Janeiro para Pernambuco
Hytalo Santos e marido são condenados por exploração sexual de adolescentes
Influenciador pegou 11 anos de prisão
