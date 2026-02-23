Não houve feridos - Reprodução / Redes sociais

Não houve feridosReprodução / Redes sociais

Publicado 23/02/2026 11:44

Um motorista bateu o carro no canteiro central da Avenida Paulista, na madrugada desta segunda-feira, 23, após fugir de uma blitz realizada pela PM sob o viaduto Júlio de Mesquita Filho.

Segundo a polícia, ao perceber a fiscalização, o condutor chegou a transitar pela via na contramão. Ele foi interceptado no cruzamento da Avenida Brigadeiro Luís Antônio com a Avenida Paulista, após perder o controle do veículo.

Ainda de acordo com a PM, não houve vítimas, apenas danos materiais ao veículo e ao patrimônio público. Durante a abordagem, o motorista apresentava sinais notórios de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa e desequilíbrio.

Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao 78º Distrito Policial para as providências de polícia judiciária, sendo também conduzido ao Instituto Médico-Legal (IMLP para exames complementares, permanecendo à disposição da Justiça.