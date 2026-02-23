Mulher denunciou à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) que marido estaria em cárcere privado - Reprodução / Google Street View

Publicado 23/02/2026 14:37

Um homem foi acusado neste domingo (22) de forjar o próprio sequestro para extorquir dinheiro de familiares em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A mulher denunciou à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) que o marido estaria em cárcere privado e ameaçado de morte por causa de uma dívida de R$ 450 relacionada ao tráfico de drogas.

Após receber a denúncia, as equipes da 18ª DP começaram as buscas para localizar o suposto cativeiro. Durante as investigações, os agentes descobriram que o homem estava em um motel de Águas Lindas de Goiás, acompanhado de uma mulher que seria sua amante. As informações são do "Metrópoles".

"As investigações apontaram que a narrativa de sequestro teria sido forjada pelo próprio homem, com o objetivo de obter vantagem financeira junto aos familiares. Diante dos fatos, com apoio da 35º CIPM de Águas Lindas, o envolvido foi conduzido à Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás para a adoção das providências legais cabíveis", informou a PCDF.