Esta é a segunda reunião entre o ministro André Mendonça e a PF sobre as investigações do caso MasterJosé Cruz/Agência Brasil
Durante a reunião, o ministro recebeu um relatório sobre o andamento da apuração.
O encontro representa a segunda reunião de Mendonça com a PF após Dias Toffoli pedir para deixar a relatoria do caso. O primeiro foi realizado no dia 13 deste mês.
A saída de Toffoli foi decidida durante reunião, realizada no dia 12 de fevereiro, na qual os ministros da Corte foram informados de que há menções ao nome do ministro em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que teve o aparelho apreendido durante busca e apreensão da PF.
Investigação
De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.