Município decretou estado de calamidade pública por 180 dias - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/02/2026 08:14

Pelo menos 23 pessoas morreram, dezenas estão desaparecidas e mais de 400 foram obrigadas a deixar suas casas devido às fortes chuvas em Minas Gerais, informaram os bombeiros nesta terça-feira (24). Em Juiz de Fora, foram registradas cerca de 16 mortes. O município decretou estado de calamidade pública por 180 dias. Na cidade de Ubá, sete pessoas faleceram.

As últimas horas foram de muita tristeza.



Ubá, onde nasci, e Juiz de Fora, onde moro, na Zona da Mata Mineira, foram duramente atingidas pelas chuvas. Em JF, os bombeiros confirmaram 14 mortes.



Assim que tiver informações sobre como ajudar, compartilho aqui. pic.twitter.com/ytzcCRHUU1 — Alexandre Juste (@ale_juste) February 24, 2026

Em nota oficial, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou as perdas e informou os locais em que as mortes foram registradas:

- Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;

- Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;

- Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;

- Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;

- Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;

- Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;

- Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Registrar Imagens (@registrarimagens)



Segundo a Defesa Civil, há estimativa de cerca de 440 pessoas desabrigadas, que estão recebendo apoio da Prefeitura para acolhimento e acomodação provisória. O Rio Paraibuna transbordou em diferentes pontos e, por isso, a Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, e o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no centro, foram bloqueados.

As aulas foram suspensas em toda as instituições de ensino da pública da rede municipal nesta terça-feira. Mais cedo, a prefeitura de Juiz de Fora havia confirmado 14 mortes.

"As equipes municipais seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências, no suporte às famílias atingidas e na procura por desaparecidos", diz a nota.

A prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT), anunciou o estado de calamidade nesta terça. "Estado de calamidade pública decretado. Juiz de Fora enfrenta um momento crítico em razão das fortes chuvas. É o fevereiro mais chuvoso da história, com volume já superior ao dobro do esperado para o mês. Todas as equipes da Prefeitura e forças de segurança estão nas ruas", escreveu em seu Instagram.

Em nota, o governo de Minas Gerais expressou solidariedade a todos os familiares e amigos das vítimas dos fortes temporais que atingiram Juiz de Fora, Ubá e região.

"Em sinal de respeito, o governador Romeu Zema irá decretar luto oficial de três dias no Estado. O vice-governador Mateus Simões se desloca para a região ainda nesta terça-feira, onde acompanhará o trabalho das equipes. A previsão é que o governador Romeu Zema também se desloque para a região no fim do dia ou no início da quarta-feira", escreveu.

"Reiteramos nosso compromisso tanto no atendimento às ocorrências quanto na execução de ações estruturantes de prevenção de desastres nos 853 municípios mineiros, conforme o Plano Estadual de Enfrentamento ao Período Chuvoso, com foco na redução de riscos e na ampliação da proteção à população."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou apoio. "Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já está a caminho. E a Defesa Civil Nacional, além de já ter enviado profissionais à Zona da Mata, trabalha em regime de alerta máximo e em permanente contato com a Defesa Civil Mineira."

"Quero enviar meus profundos sentimentos às famílias que perderam seus lares e, o que é pior, os seus entes queridos. E me solidarizar com as autoridades e forças de segurança mineiras que estão trabalhando no resgate e no atendimento imediato à população prejudicada pela chuva", escreveu. Lula concluiu nesta terça-feira o ciclo de viagens pela Ásia.

Destruição em Ubá

Além de Juiz de Fora, a cidade de Ubá, na Zona da Mata, também foi castigada pelo temporal que atingiu o município nesta segunda-feira. Ao menos quatro pessoas morreram, conforme números preliminares divulgados pela prefeitura da cidade.

A cidade sofreu com o desabamento de quatro pontes e quatro prédios, além de deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

Ainda não há informações sobre o número de desabrigados e desalojados.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP