Ela não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, deixando dois filhosReprodução / Redes sociais
Mulher morre após ser atingida por pedra em cachoeira
Maria de Jesus Rodrigues Paiva, de 39 anos, foi socorrida, mas não resistiu
Vídeo: 'Momento difícil, mas também de muita esperança', afirma mãe de Marielle Franco sobre julgamento
Sessão ocorre na Primeira Turma do STF
Mulher morre após ser atingida por pedra em cachoeira
Maria de Jesus Rodrigues Paiva, de 39 anos, foi socorrida, mas não resistiu
STF inicia julgamento de acusados de mandar matar Marielle Franco; acompanhe
Réus denunciados pela PGR respondem por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio
Lula sugere data para encontro com Trump nos EUA e evita sair em defesa do Irã
Presidente acredita que a reunião possa acontecer no dia 16 de março
Mulher é encontrada morta em parada de ônibus de rodovia no DF
Identidade da vítima não foi divulgada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.