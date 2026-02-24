Ela não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, deixando dois filhos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/02/2026 10:08 | Atualizado 24/02/2026 10:23

Uma mulher, identificada como Maria de Jesus Rodrigues Paiva, de 39 anos, morreu no último domingo (22), após ser atingida por uma pedra que se desprendeu de uma cachoeira no interior do Ceará.

Segundo testemunhas, ela estava próxima à queda d’água quando foi atingida por uma pedra que se soltou da parte superior da cachoeira. A prefeitura confirmou a informação.



A vítima chegou a ser resgatada por pessoas que estavam no local e levada a uma unidade de saúde da região. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, deixando dois filhos.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira lamentou a perda. Segundo a administração local, o acidente ocorreu após um deslizamento de terra provocado pela chuva. A prefeitura também comunicou que acompanha o caso e presta apoio às autoridades.



A Polícia Militar do Ceará informou que foi acionada para atender à ocorrência de deslizamento no local. O caso está sendo investigado.

