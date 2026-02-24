Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a mulher não estava em situação de rua - Divulgação / PMDF

Publicado 24/02/2026 09:02

O corpo de uma mulher, de 41 anos, foi encontrado, nesta terça-feira (24), em uma parada de ônibus em Planaltina, no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atestou o óbito, a vítima não tinha sinais de violência.

A identidade da vítima não foi divulgada. Por não haver sinais de violência, o caso é tratado, a princípio, como morte natural. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a mulher não estava em situação de rua.



A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para os procedimentos legais cabíveis.