Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a mulher não estava em situação de ruaDivulgação / PMDF
Mulher é encontrada morta em parada de ônibus de rodovia no DF
Identidade da vítima não foi divulgada
Prefeitura de Juiz de Fora confirma 14 mortes após fortes chuvas e decreta calamidade pública
Defesa Civil estima cerca de 440 desabrigados; equipes seguem mobilizadas no atendimento às famílias e na busca por desaparecidos
Penduricalhos: Gilmar Mendes proíbe ganhos acima do teto em todos os tribunais
Decisão do ministro acompanha requerimento da PGR, protocolado há seis anos
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado de R$ 116 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
STF vai decidir sobre escritura para venda de imóveis fora do SFI
Ministro Fux pediu vista do processo
Leo Lins é absolvido e tem condenação à prisão revertida pela Justiça
Decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) foi tomada por 2 votos a 1 e ainda pode ser alvo de recurso
