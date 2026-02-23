Leo LinsReprodução
Leo Lins é absolvido e tem condenação à prisão revertida pela Justiça
Decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) foi tomada por 2 votos a 1 e ainda pode ser alvo de recurso
Leo Lins é absolvido e tem condenação à prisão revertida pela Justiça
Decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) foi tomada por 2 votos a 1 e ainda pode ser alvo de recurso
PRF: quase 44% das mortes nas estradas envolvem veículos de carga
Operação Rodovida registrou 1.172 vítimas em dois meses
Mendonça tem nova reunião com PF e recebe relatório sobre Caso Master
Ministro do STF assumiu o processo após saída de Dias Toffoli
Mulher de operador da Conafer passa mal e depoimento na CPI do INSS é interrompido
Em lágrimas, Ingrid Pikinskeni foi questionada sobre o envolvimento do parceiro com descontos ilegais de aposentadorias
PMs vão a júri popular por morte de estudante de medicina em São Paulo
Ainda não há data prevista para o julgamento
Estatuto dos Cães e Gatos prevê penas para quem maltratar animais
Proposta define regras sobre tutela responsável
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.