Enel afirma ter cumprido com plano de redução no tempo de atendimento e interrupções na distribuição de energiaFoto: Ilustração
Enel SP diz que apresentou 'melhoria expressiva' nos indicadores de atendimento emergencial
Diretor-geral da Aneel diz ser contrário a continuação da conceção da distribuidora
Chuvas em MG: autoridades contabilizam 24 mortes e 47 desaparecidos
Mais de 200 pessoas estão desabrigadas em Juiz de Fora e Ubá
Justiça arquiva processo sobre morte de ambulante senegalês em SP
MP aponta legítima defesa na ação dos policiais militares
Butantan antecipa entrega de 1,3 mi de vacinas contra dengue ao SUS
Serão distribuídas 2,6 milhões de doses no primeiro semestre
Nexus: Moradores do Sudeste são os mais favoráveis ao fim da escala 6×1, aponta pesquisa
Proporcionalmente, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santos também são os que menos rejeitam a proposta
CPI questiona Meta sobre lucros da bigtech com o crime na internet
Meta controla Whatsapp, Facebook e Instagram e enfrenta ação nos EUA
