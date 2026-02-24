Enel afirma ter cumprido com plano de redução no tempo de atendimento e interrupções na distribuição de energia - Foto: Ilustração

Enel afirma ter cumprido com plano de redução no tempo de atendimento e interrupções na distribuição de energia

Publicado 24/02/2026 18:09

A Enel Distribuição São Paulo afirmou nesta terça-feira, 24, em nota, que apresentou "melhoria expressiva" nos indicadores de atendimento emergencial e alegou ainda "desempenho superior à média nacional" neste requisito. Também foi apresentado que a distribuidora reduziu em 86% o porcentual de interrupções prolongadas no serviço de energia em 2025, na comparação com 2023.

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, apresentou nesta terça antecipadamente o seu voto pelo fim do contrato da Enel São Paulo. Ele também defendeu que seja determinado às áreas técnicas a elaboração de um plano de intervenção administrativa na área de concessão da distribuidora. Não houve, contudo, discussão do mérito destes eventuais encaminhamentos.

Em nota divulgada nesta terça, a Enel SP disse ainda que Aneel atestou o cumprimento do plano de recuperação apresentado em 2024 pela concessionária. "O Plano estabeleceu iniciativas concretas e mensuráveis, que foram atendidas com objetivo de buscar melhorias em três frentes: redução do tempo de atendimento a ocorrências emergenciais; redução das interrupções de longa duração e mobilização rápida de equipes em contingências de nível extremo", citou a empresa.