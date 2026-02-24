Nexus: Moradores do Sudeste são os mais favoráveis ao fim da escala 6×1, aponta pesquisa - Valter Campanato/Agência Brasil

Nexus: Moradores do Sudeste são os mais favoráveis ao fim da escala 6×1, aponta pesquisaValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 24/02/2026 17:16 | Atualizado 24/02/2026 17:16

Uma pesquisa da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados mostrou que 67% dos moradores do Sudeste são favoráveis ao fim da escala 6×1 (regime de trabalho em que o funcionário trabalha seis dias consecutivos e descansa um dia, repetindo esse ciclo semanalmente). O percentual é o maior entre todas as regiões do Brasil e também está acima da média nacional, de 63%. Em seguida, aparecem Nordeste (66%), Sul (63%), Centro-Oeste (52%) e Norte (51%).

Proporcionalmente, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santos também são os que menos rejeitam a proposta: apenas 18% dos moradores se disseram contrários ao projeto de lei que propõe o fim da escala de seis dias trabalhados para apenas um de descanso. Outros 6% se disseram nem a favor, nem contra, e 9% não souberam responder.

Além da maior adesão à PEC, a região Sudeste têm o maior percentual de pessoas que entendem e acompanham o projeto em tramitação no Congresso: 71% dos moradores disseram que conhecem um pouco (53%) ou muito (18%) das discussões sobre o fim da escala 6×1. No Centro-Oeste, por exemplo, menos da metade (49%) da população afirmaram terem algum nível de conhecimento sobre o assunto. A média brasileira de quem conhece a fundo o projeto é de 12%.

Sudeste é região mais otimista em relação aos benefícios da mudança

O fim da escala 6×1 é visto majoritariamente entre os moradores do Sudeste como uma ferramenta de melhora no bem-estar e na produtividade dos trabalhadores. A região tem 74% dos sudestinos que acreditam que a mudança na escala será benéfica para a qualidade de vida da população, o maior percentual entre todas as regiões e acima dos 67% da média brasileira.

“O Sudeste liderar o otimismo em relação ao fim da escala 6×1, com 74% apontando melhora na qualidade de vida e 65% na produtividade, mostra que há uma percepção crescente de que bem-estar e desempenho caminham juntos”, afirma Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

O mesmo acontece na análise da produtividade do trabalhador: 65% dos moradores do Sudeste acreditam que ela será beneficiada com o fim da escala 6×1. No Sul são 64%, no Norte e Nordeste 51%, e no Centro-Oeste são 47%. Já a média nacional é de 58%.

Até quando se trata da lucratividade das empresas o otimismo dos moradores do Sudeste supera o pessimismo e é maior do que a média nacional. Ao todo, 39% dos sudestinos acreditam que a PEC trará benefícios no lucro das companhias e indústrias brasileiras. Outros 27% disseram que trará prejuízos e mais 27% que não faria diferença. A média nacional de brasileiros otimistas com a mudança nesse quesito é de 35%.

A Nexus entrevistou 2.021 cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs) entre os dias 30 de janeiro e 05 de fevereiro. A margem de erro no total da amostra é de 2 p.p, com intervalo de confiança de 95%.