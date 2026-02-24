Lula e o presidente dos Emirados Árabes dialogaram sobre esforços mútuos para atingir a paz no Oriente MédioRicardo Stuckert/PR
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Durante encontro, líderes discutiram acordo com o Mercosul
'Marielle ameaçou os currais eleitorais dos irmãos Brazão', diz PGR em julgamento no STF
Segundo o vice-procurador-geral da República, os irmãos são os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018
País tem menor área queimada para janeiro dos dois últimos anos
Território atingido é 36% menor para mesmo mês em 2025
PF combate venda de diesel para garimpos ilegais em terra indígena
Garimpeiros atuavam na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso
Justiça mantém condenação da Volkswagen por trabalho escravo
Indenização por danos morais coletivos chega a R$ 165 milhões
'Supercélula': Entenda o fenômeno que causou chuva extrema e destruição em MG
Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública por 180 dias
