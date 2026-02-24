Daniel Vorcaro, dono do Banco MasterReprodução/ internet
Caso Master: Vorcaro será ouvido em comissão do Senado na próxima semana
Segundo Renan Calheiros, tem sinalizado a intenção de falar ao grupo de trabalho da CAE que supervisiona as investigações
