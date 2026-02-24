Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Reprodução/ internet

Daniel Vorcaro, dono do Banco MasterReprodução/ internet

Publicado 24/02/2026 14:18

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o dono do Master, Daniel Vorcaro, prestará depoimento presencial no colegiado na próxima terça-feira, 3, em Brasília.

Segundo o senador, Vorcaro tem sinalizado a intenção de falar ao grupo de trabalho da comissão que supervisiona as investigações do caso Master. Inicialmente, a fala de Vorcaro estava prevista para esta terça-feira, 24, mas foi adiada. Na segunda, Renan disse que Vorcaro havia dado três opções para prestar seu depoimento.

A primeira possibilidade era postergar a ida presencial de Vorcaro à CAE para a próxima semana. Isso daria mais tempo ao banqueiro para organizar um deslocamento para Brasília, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça o proibiu de usar seu jato particular para a viagem - Vorcaro está em prisão domiciliar em São Paulo.

A segunda hipótese seria Vorcaro fazer o depoimento por videoconferência, o que poderia ser feito ainda nesta semana.

A outra alternativa seria a de integrantes do grupo de trabalho da CAE viajarem para São Paulo e colherem o depoimento presencialmente, o que também poderia ser feito nesta semana, mas demandaria organização dos senadores para a viagem.