Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL)Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/02/2026 13:25

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira, 23, que não existe "racha" no partido. A declaração ocorre após troca de indiretas nas redes sociais entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Segundo Valdemar, o partido não está divido e todos estarão no palanque para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência.

"Não, nunca existiu um racha. Porque existe o seguinte: a Michelle Bolsonaro não tem tempo de fazer nada. Ela faz a comida para o Bolsonaro de manhã e vai levar na hora do almoço. Ninguém quer ver o marido nem o pai na situação que o Bolsonaro está. Esse é o grande problema", afirmou o presidente do PL em entrevista a jornalistas depois do evento do Grupo Esfera, em São Paulo.

No último sábado, 21, Michelle publicou em rede social uma foto preparando o almoço do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Na imagem, ela aparecia fritando rodelas de banana. "Ele ama banana frita", escreveu. A publicação foi interpretada como uma indireta a Eduardo, apelidado pejorativamente de "bananinha".

A controvérsia teve início após Eduardo Bolsonaro criticar Michelle e Nikolas. Ele afirmou que os dois estariam "jogando o mesmo jogo" e sofrendo de "amnésia".

"Você vê que um, lado a lado, compartilha o outro e se apoia nas redes sociais. Só estão com 'amnésia', não sei por qual motivo", disse. "Não vi nenhum post da Michelle a favor do Flávio. Ela compartilha o Nikolas toda hora. Não sei o que está faltando. Isso é uma pergunta a ser feita para ela. Eu acho que o apoio está aquém do desejável", acrescentou.

Eduardo também disse ter estranhado declarações de Nikolas em que o deputado defende um "projeto da direita", e não um projeto específico ligado a Flávio. "Não consegui compreender", afirmou

Em resposta, Nikolas Ferreira disse que Eduardo "não está bem" e negou qualquer "amnésia" por parte dele ou de Michelle, mas reafirmou apoio a Flávio.

"Bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela", afirmou. "Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil pra salvar."

Michelle não respondeu diretamente às declarações de Eduardo. No entanto, a publicação fritando bananas para o almoço de Bolsonaro nas redes sociais foi interpretada como indireta.

Eduardo pareceu interpretar a postagem como provocação. Ele republicou o tuíte de um seguidor que dizia: "Continuem fritando banana enquanto o Flávio e o Eduardo estão trabalhando duro para resgatar o país".