Ao menos 440 pessoas estão desabrigadas
Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG
Temporal deixou ao menos 22 vítimas em Juiz de Fora e Ubá
Governo estuda viabilidade de Tarifa Zero no transporte público
Ministro explicou que já há estudos em curso para calcular impactos
Entidades organizam manifesto sobre atuação do STF no caso Banco Master: 'Ninguém acima da Lei'
Organizações civis, jurídicas e empresariais pedem transparência nas investigações
Vídeo: 'Momento difícil, mas também de muita esperança', afirma mãe de Marielle Franco sobre julgamento
Sessão ocorre na Primeira Turma do STF
Mulher morre após ser atingida por pedra em cachoeira
Maria de Jesus Rodrigues Paiva, de 39 anos, foi socorrida, mas não resistiu
STF julga acusados de mandar matar Marielle Franco; acompanhe
Réus respondem por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio
