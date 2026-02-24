Pastor Silas Malafaia - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 24/02/2026 13:56

O pastor Silas Malafaia afirmou que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ajudaria mais na pré-campanha presidencial do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mantendo-se "calado". Segundo Malafaia, Eduardo está "falando asneira" no embate recente nas redes sociais com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Para o pastor, as declarações de Eduardo representam um "amadorismo político sem tamanho". "Calado vai ajudar muito mais o irmão do que abrindo a boca para falar asneira. Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão", disse Malafaia em entrevista ao Metrópoles nesta segunda-feira, 23.

O líder religioso destacou ainda que Michelle está "sofrendo" por causa da prisão do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O pastor defendeu que a ex-primeira-dama merece respeito neste momento.

A controvérsia entre os bolsonaristas teve início após Eduardo Bolsonaro criticar Michelle e Nikolas. Ele afirmou que ambos estariam "jogando o mesmo jogo" e sofrendo de "amnésia".

"Você vê que um, lado a lado, compartilha o outro e se apoia nas redes sociais. Só estão com 'amnésia', não sei por qual motivo", disse. "Não vi nenhum post da Michelle a favor do Flávio. Ela compartilha o Nikolas toda hora. Não sei o que está faltando. Isso é uma pergunta a ser feita para ela. Eu acho que o apoio está aquém do desejável", acrescentou.

Eduardo também declarou ter estranhado falas de Nikolas em que o deputado defende um "projeto da direita", e não um projeto específico ligado a Flávio. "Não consegui compreender", afirmou.

Em resposta, Nikolas Ferreira disse que Eduardo "não está bem" e negou qualquer "amnésia" por parte dele ou de Michelle, mas reafirmou apoio a Flávio.

"Bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela", afirmou. "Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil pra salvar."

Michelle não respondeu diretamente às declarações de Eduardo. No entanto, uma publicação feita por ela em rede social foi interpretada como indireta. A ex-primeira-dama compartilhou no Instagram a imagem de rodelas de banana, mencionando que se tratava de uma das refeições preparadas para o marido. "Ele ama banana frita", escreveu.

Eduardo, apelidado pejorativamente de "bananinha" por críticos, pareceu interpretar a postagem como provocação. Ele republicou o tuíte de um seguidor que dizia: "Continuem fritando banana enquanto o Flávio e o Eduardo estão trabalhando duro para resgatar o País".

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também comentou sobre o episódio nesta segunda, afirmando que não existe "racha" no partido, porque Michelle "não tem tempo de fazer nada".

"A Michelle Bolsonaro não tem tempo de fazer nada. Ela faz a comida para o Bolsonaro de manhã e vai levar na hora do almoço. Ninguém quer ver o marido nem o pai na situação que o Bolsonaro está. Esse é o grande problema", afirmou Valdemar em entrevista a jornalistas depois do evento do Grupo Esfera, em São Paulo.