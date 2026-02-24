Cantor gospel Robert Alcântara - Reprodução/ redes sociais

Publicado 24/02/2026 14:09

O cantor gospel Robert Alcântara, de 30 anos, viveu momentos de desespero quando o carro em que estava começou a ser arrastado pela enxurrada, na noite desta segunda-feira, 23, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Pelo menos 16 pessoas morreram na cidade.

"Vai, vai, acelera, acelera", pedia aos gritos à amiga Maria Eduarda, que dirigia o veículo. Foram três minutos de angústia, com a água chegando ao motor, quando o carro venceu o alagamento. "Passei! Passei, Jesus!", celebrou.



O temporal que atingiu a cidade mineira na noite de segunda causou deslizamentos, desabamentos e inundações. A prefeitura decretou estado de calamidade e suspendeu as aulas.



Robert estava no carro com Maria Eduarda e uma amiga dela quando o trânsito parou e a rua começou a encher de água. Ele diz que o risco era de que o carro fosse arrastado para o lago que havia ao lado da rua, na região central da cidade.



"Nem lembro o nome daquela rua, mas ela fica mais baixa que a linha do trem, de onde caía toda aquela catarata de água. Se a gente ficasse parado ali, a força da água ia arrastar o carro para dentro do lago", diz.



'Cenário de guerra'



O cantor conta que estavam parados no local justamente porque havia um trecho alagado à frente. "De repente começou a encher onde a gente estava. Era muita água vindo, como se fosse uma daquelas cabeças d’água que enchem as cachoeiras. Nem sabia de onde vinha tanta água, e a rua foi virando um rio. Aí bateu o desespero."



Ele vai gritando à amiga para frear e acelerar ao mesmo tempo. "Houve um momento que o carro deslizou, achei que a gente ia para o lago. Quando conseguimos atravessar, não acreditei, foi muito emoção, muito alívio, por isso gritei e comemorei com elas A gente escapou, foi por Deus, mas houve muita morte. A cidade é um cenário de guerra", diz.



Ele conta que várias casas caíram no bairro Santo Antônio, onde mora. "Casas, comércio, árvores, postes, caiu até uma ponte agora há pouco no centro. Está tudo parado. Sou cantor gospel e esta semana ia lançar um clipe que gravei em Israel, mas foi tudo cancelado. Pelo menos estamos vivos', diz.

'Acordei com o barulho do desmoronamento'



O engenheiro agrônomo César Galvão estava em seu apartamento, no bairro Bom Pastor, bairro nobre de Juiz de Fora, quando foi acordado por um barulho forte, na noite desta segunda-feira, 23. A casa de um vizinho, na rua Professor Clóvis Jaguaribe, desmoronou após ser atingida pelo deslizamento de uma encosta. "Só deu tempo da família sair. O casal e duas crianças escaparam ilesos. Difícil acreditar pelo estado em que ficou a casa", diz



O desabamento do imóvel causou a queda de três postes e deixou o bairro sem energia elétrica.



"Estava chovendo desde às 6 da tarde e quando fui dormir, por volta de meia-noite, a chuva continuava. Acordei com o barulho do desmoronamento e a queda na energia, que desligou o ar condicionado do quarto. Fui ver e a casa estava no chão. A família já recebia atendimento", conta.



De manhã, o engenheiro agrônomo registrou em vídeo o Rio Paraibuna, que corta a cidade, espraiando para fora do leito. "Estamos rezando para não chover mais, senão o rio vai alagar tudo e o caos será maior. No início da manhã, o Mergulhão, que é a área central da cidade, estava todo alagado."



Morador de Juiz de Fora há 24 anos, ele nunca viu uma situação tão dramática. "A situação é de tristeza, desolação pelas mortes, mas as autoridades estão mobilizadas e as pessoas estão se ajudando", diz.