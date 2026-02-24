PF combate venda de diesel para garimpos ilegais em terra indígena © Policía Federal/Divulgação
PF combate venda de diesel para garimpos ilegais em terra indígena
Garimpeiros atuavam na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso
Justiça mantém condenação da Volkswagen por trabalho escravo
Indenização por danos morais coletivos chega a R$ 165 milhões
'Supercélula': Entenda o fenômeno que causou chuva extrema e destruição em MG
Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública por 180 dias
Caso Master: Vorcaro será ouvido em comissão do Senado na próxima semana
Segundo Renan Calheiros, tem sinalizado a intenção de falar ao grupo de trabalho da CAE que supervisiona as investigações
Chuva em Juiz de Fora: 'Rua foi virando um rio', diz cantor que enfrentou alagamento
Cidade decretou estado de calamidade pública por 180 dias
Malafaia diz que Eduardo Bolsonaro 'calado' ajuda mais na campanha de Flávio do que 'falando asneira'
Para o pastor, as declarações do ex-deputado representam um 'amadorismo político sem tamanho'
